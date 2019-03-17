Ünlü sanatçı Murat Kekilli, Yeni Zelanda için konserini iptal etti

Ses sanatçısı, şarkıcı Murat Kekilli, bu akşam Esenler Kültür Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacaktı. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle konserini iptal eden Kekilli, Twitter hesabından bir video yayınladı.

Kekilli söz konusu videoda şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'daki o hain ve çirkin saldırıdan dolayı, bu akşam Esenler Kültür Merkezi'nde vereceğimiz konseri iptal etmiş bulunuyoruz. Hain saldırganların, aşağılık, şerefsiz, namussuz, insanlıktan nasibini almamış o primatların en ağır şekilde cezalarını bulmalarını diliyorum. Masum şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına metanet ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."