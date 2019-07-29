Ünlü sanatçı Mithat Körler, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti

Ünlü sanatçı Mithat Körler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret eden ünlü sanatçı Mithat Körler, Başkan Arı ile bir süre sohbet etti. Arı’yı Nevşehir Belediye Başkanı olmasından dolayı kutlayarak yeni görevinde başarılar dileyen Körler, Arı’nın Nevşehir için önemli hizmetler yapacağına inandığını kaydetti.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu ziyarette, Körler’e teşekkür eden Başkan Arı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nevşehir Belediyesi olarak birçok alanda hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra kültürel faaliyetlere de büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Arı, Körler gibi değerli sanatçıların da katkıları ile önümüzdeki dönemde Nevşehir’in bir çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade etti.