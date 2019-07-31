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Ünlü sanatçı Haluk Levent kollarını ve bacaklarını kaybeden baba için umut oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılarak kollarını ve bacaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için sosyal medya üzerinden kampanya başlatma sözü verdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
Ünlü sanatçı Haluk Levent kollarını ve bacaklarını kaybeden baba için umut oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılarak kollarını ve bacaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için sosyal medya üzerinden kampanya başlatma sözü verdi.


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce inşaatta çalıştığı esnada elindeki demirin yüksek gerilim hattına çarpmasıyla kolları ve ayaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü verdi.



Elindeki demir yüksek gelirim hattına takılınca kollarını ve bacaklarını kaybetti


Viranşehir Kışla Mahallesi’nde ikamet eden ve çalıştığı inşaatta kalıp çakan işçi Burhan Doğruyol’un eline aldığı demir çubuk yaklaşık 1 metre yükseklikten geçen yüksek gerilim hatlarına değdi. Elektrik akımına kapılan işçinin elleri parçalandı. Olayda kol ve ayakları kopan işçi, önce Viranşehir sonra da Diyarbakır’da bir hastanede gördüğü tedavinin ardından yeniden yaşama döndü. Kol ve ayaklarını kaybeden 2 çocuk babası, devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindirirken, eş dost ve yakınlarından aldığı borç ile 20 bin liraya protez ayak taktırdı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden yürümeye başlayan talihsiz adam, protez kollar için ise kimseden destek alamadı. TUGVA Viranşehir Teşkilatı Koordinatörü Kerim Eneş, Burhan Doğruyol’un kollarına protez takılması için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ünlü sanatçı Haluk Levent’ten destek istedi. Eneş’in attığı Tweet’e duyarsız kalmayan ünlü sanatçı, Twitter hesabından Burhan Doğruyol için yaptığı paylaşımda, “Sana sözümüz olsun, kızını kollarınla saracaksın.Yakın zamanda kampanya başlatacağız” paylaşımında bulundu. Ünlü sanatçının bu paylaşımı genç baba için yeni bir umut oldu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
  1. sanat

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