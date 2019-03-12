0553 313 94 23

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4’üncü yılında mezarı başında anıldı

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç ölümün 4’üncü yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

12 Mart 2019 Salı 12:43
Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4’üncü yılında mezarı başında anıldı

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç ölümün 4’üncü yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Erol Büyükburç’un kızı Evren Büyükburç, sanat camiasına vefasızlık siteminde bulundu.


Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4’üncü yıldönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Törene Büyükburç’un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Büyükburç için dualar okunup kabri başına çiçek bırakıldı.



"Sanatçılarımızı unutmamalıyız"


Sanat camiasına sitem eden Erol Büyükburç’un kızı Evren Büyükburç, “Her sene düzenli olarak babamı anmaya devam ediyorum. Ömrüm el verdiğince de devam edeceğim. Ne mutlu sevenleri de burada. Onlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Babacığımın anneciğimin ruhları şad olsun. Tüm sevenlerine sonsuz saygımı hürmetlerimi iletiyorum. Herkesin kendine düşen sorumlulukları var. Eminin zaman içinde bunu farkına varacaklardır. Yoğunlukları var biliyorum hepsini. Sanatçılarımızı unutmamalıyız. Unutturmamalıyız. Böyle değerler kolay yetişmiyor” dedi.



"Son 10 senesini birlikte geçirdik"


Erol Büyükburç’un arkadaşı Hakan Erk ise, "Bizim için farklı bir insandı. Amca yeğen ilişkimiz vardı. Son 10 senesini birlikte geçirdik. Devamlı gülerdi. İstanbul beyefendisiydi. Hiçbir zaman kendisini unutmayacağız” şeklinde konuştu.



"Onu hiçbir zaman unutmayacağız"


Sanatçının bir diğer arkadaşı Volkan Erk de, “Türk pop müziğin kralı Erol Büyükburç’u sevgi,rahmet ve özlemle anıyoruz. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Onun ismini her zaman yaşatacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:43
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102 kişi hakkında gözaltı kararı
    1. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102 kişi..
    2. İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve..
    3. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    4. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    5. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    6. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    7. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    8. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    9. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    10. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    11. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    12. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    13. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    14. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    15. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    16. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    17. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    18. Günün ilk yarısında şehir..
    19. Günün ilk yarısında endekslerin..
    20. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    21. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    22. Borsa ilk yarıda düştü
    23. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    24. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    25. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    26. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    27. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    28. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    29. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    30. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü