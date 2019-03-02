Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda sanatseverlerle buluştu

Van merkez İpekyolu Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültür-sanat etkinliklerine de devam ediyor.

Vanlı Resim Sanatçısı Haydar Ekinek ve beraberindeki 28 ressam ile Kent Park ve Kültür Sokak’ta gençler sanatla buluşuyor “Sanat her yerde” sloganı ile canlı resim performansları sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kent Park’ta yapılan çalışmayı önceki dönem Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile birlikte ziyaret eden Başkan Vekili Cemil Öztürk, ressamlar ve gençlerle yaptığı sohbette" Bu tür etkinlikler ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam ediyoruz, buradaki amacımız kültürler arasında bağ oluşturmak ve vatandaşlarımızı sanatla bir araya getirmektir" dedi.

Vanlı ressam Haydar Ekinek ise “İpekyolu Belediyesi ile birlikte ikinci çalıştayımızı yaptık. Gelen ressam arkadaşlarımız Van’ı her yerde anlatacaklar. Özellikle sanatla birlikte Van’da olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu vesile ile bize desteklerini esirgemeyen İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Pazar günü de Kültür Sokak’ta devam edilecek etkinliklerde resimler, İpekyolu Belediyesi fuaye alanında vatandaşların beğenisine sunulacak. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan ressamlara Van’ın tarihi ve kültürel yerleri gezdirilerek ilimizin tanıtımına da katkı sağlanması hedefleniyor.