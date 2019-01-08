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Ünlü profesörler karı görünce dayanamadı

Ünlü meteoroloji profesörleri Orhan Şen ve Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağdığını görünce dayanamadı, sokağa inerek "mutluluk pozu" verdi.

08 Ocak 2019 Salı 17:05
Ünlü profesörler karı görünce dayanamadı

Geçen haftadan beri yolu gözlenen kar rahmeti, İstanbul'u nihayet beyaza bürüdü. Beklendiği kadar çok olmasa da, kartopu hasretini giderecek kadar kar kalınlığı oluştu. Günlerdir herkesin, "Kar ne zaman gelecek?" sorularını cevaplayan ünlü meteoroloji profesörleri de bugün kendilerini beyaz örtünün üzerine attı.

Profesör Orhan Şen, İTÜ bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak gülümsetti. Fotoğraf karesindeki ekürisi, meteorolojinin diğer ünlü ismi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ydu. İkilinin kartopu oynarken çekilen kareleri beğeni aldı.

İşte Orhan Şen'in paylaştığı kare:

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:05
  1. İstanbul
  2. orhan şen
  3. istanbul
  4. kar yağışı
  5. mikdat kadıoğlu

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