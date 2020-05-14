Ünlü Prof. açıkladı: İşte koronavirüsten en çok etkilenen cinsiyet

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, erkeklerin 'AC2 enzim yükü' nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha çok etkilendiklerini söyledi.

"Erkekler kadınlara oranla daha çok zarar gördüler" diyen Müftüoğlu, yazısında ayrıca şunları kaleme aldı:

"Bu salgından hepimiz etkilendik. En çok da orta ve ileri yaşlı erkeklerin etkilendiği kesin. Erkekler kadınlara oranla daha çok zarar gördüler. Erkekler sadece daha sık yakalanmakla kalmadılar, hastalık onlarda çok daha ağır seyretti. Neticede de kaybedilen orta ve ileri yaşta erkeklerin sayısı kadınlardan fazla oldu. Virüsün erkeklerde akciğerlere daha erken ve hızlı ulaşıp ağır bir zatürreye yol açtığı, kalp, böbrek ve diğer organlarda yaşamsal sorunlara daha sık sebep olduğu salgının başından beri biliniyordu. Erkeklerin şanssızlığı genetik farklılıklarına ve zayıf bağışıklık güçlerine bağlanmıştı. Hollandalı bilim insanları, bu salgında erkeklerin başını daha sık ve çok belaya sokan başka bir nedeni daha, net ve açık olarak gösterdiler: Erkeklerin ‘AC2 enzim yükü’ daha fazla."