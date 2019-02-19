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Ünlü piyanist Fazıl Say Bremen'de konser verdi

19 Şubat 2019 Salı 10:06
Ünlü piyanist Fazıl Say Bremen'de konser verdi

BREMEN (AA) - Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’nın Bremen kentinde konser verdi.

Say, "Die Glocke" adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’in de izlediği konserde Say, şef Steven Sloane yönetiminde Bremen Filarmoni Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Bernstein ve George Gershwin'in eserlerini seslendirdi.

Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet etti.

Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri 1988 yılından bu yana her yıl başka bir eyalette veriliyor.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:06
  1. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
  2. Bremen
  3. Fazıl Say

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