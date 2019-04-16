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Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve İsmail Hakkı HKÜ’de

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

16 Nisan 2019 Salı 17:47
Ünlü oyuncular İsmail Hacıoğlu ve İsmail Hakkı HKÜ’de

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ayla Filmi ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Mehmetçik filminde rol arkadaşı olan sanatçı İsmail Hakkı öğrencilerle buluştu.


Sinemanın enine boyuna tartışıldığı program, HKÜ İletişim Fakültesi ve Sinema Kulübü iş birliğiyle HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleşti. Ünlü oyuncuların katılımıyla düzenlenen oyuncu söyleşisine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Sanatçı söyleşisinin açılış konuşmasını HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan yaptı. Birbirinden değerli iki oyuncuyu ağırladıklarını ifade eden Küçükerdoğan, iletişim fakültesi öğrencilerinin programı iyi takip etmelerini ve ileride sinemanın her alanıyla ilgili görev almak isteyen arkadaşların bu alanla ilgili soruları ünlü oyunculara sormaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.


“Kendi kurduğum hikayeyle bir film çekmek istiyorum”


Oynadıkları dizi ve filmlerle ilgili deneyimlerini öğrencilere anlatan ünlü oyuncular sinema ile ilgili iş tecrübelerini de katılımcılarla paylaştı. Oyunculuk serüvenini anlatan Ayla Filmiyle gönüllere taht kuran ve şu an oynadığı filmlerle hala adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, erken yaşlarda sinema alanıyla ilgilenmeye başladığını ve mesleğiyle beraber büyüdüğünü ifade etti. Kendi kurduğu hikayeyle ve ekiple de bir film çekme hayali olduğunu belirten Hacıoğlu, “Kendi kurduğum hikayeyle bir film çekmek istiyorum. Oynayacağım filmler de aradığım ilk özellik ekibin ve yönetmenin samimiyeti” dedi.


“Oyuncunun yakıtı duygudur”


Sinema hayatına nasıl başladığını anlatan “Mehmetçik” filminin başarılı oyuncusu İsmail Hakkı, oynadığı dizi ve filmler hakkında konuştu. Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan İsmail Hakkı: “İzlediğimiz filmlerden ve dizilerden aslında dersler çıkarmamız lazım.Filmin sanat yönünü her zaman tartışmalıyız. Bu alanla uğraşmak isteyen arkadaşlara tavsiyem; sinemanın sevmeden yapılamayacağı kanaatindeyim.Sinemaya tamamıyla ticari yönüyle bakmamamız lazım. Oyuncunun yakıtı duygudur” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oyuncu söyleşisinde öğrenciler merak ettikleri soruları ünlü oyunculara sordu. Oyuncular ise yakında yapacakları projeler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Türkiye’nin iki değerli oyuncusuna ilgilerini gösteren HKÜ’lü öğrenciler ve HKÜ personelleri ünlü oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:47
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