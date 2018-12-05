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Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlayacağı belirtilen ünlü ABD'li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:26
Ünlü oyuncu Sean Penn, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.

Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.

Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:26
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Sean Penn

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