Ünlü oyuncu Orlando Bloom Mozambikli çocuklarla bir araya geldi

UNICEF İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom, Mozambik’te yaşanan Idai ve Kenneth siklonu felaketinin ardından ülkede acil yardıma ihtiyacı olan 1 milyondan fazla çocuğa dikkat çekmek için ülkeye ziyaret gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü aktör Orlando Bloom Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNİCEF) İyi Niyet Elçisi olarak Mozambik’in Beira şehrini ziyaret etti. Mart ayında gerçekleşen Idai ve Kenneth siklonundan en ağır etkilenen Beira’da 600’den fazla insan hayatını kaybetmiş 240 binden fazla ev yıkılmıştı. Siklonlardan etkilenen ailelere destek olan UNİCEF, insanların evlerine ya da daha güvenli yerlere gitmesi için çalışıyor. Bloom, yaşanan felaketin üstünden 2 ay geçmesine yardım çalışmalarının sonlanmadığı ülkeye gelerek yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Matua şehrinde evlerinden olmuş insanlarla bir araya gelen Bloom, “Bu insanlar siklon nedeniyle her şeyini kaybetmiş” dedi. Beira’daki siklon nedeniyle hasar görüp öğrenciler tarafından onarılan bir ilkokulu ziyaret eden Bloom, çocukların kendisi için hazırladığı gösteriyi izledi.

Aileler ve çocuklarla bir araya gelen Bloom, insanlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyip tesislerdeki eksikleri ve insanların isteklerini not aldı. Bloom yaptığı açıklamada, “Bölgedeki gezimizi henüz tamamladık. İnsanların yaşadığı bu denli kaybı ve zararı telaffuz etmek çok zor. İnsanlar çok mağrur ve aynı zamanda biraz da umutsuzlar. Sadece bazı temel olanaklara sahipler” ifadelerini kullandı.

UNİCEF Beira’daki yüz binlerce insana kolera aşısı dağıtıp, sağlık, beslenme, eğitim, su tahsis edip koruma hizmeti sağlıyor. UNICEF, Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de fırtınada mahvolmuş ailelere yönelik insani yardım için 122 milyon dolar (712 milyon TL) toplanması için kampanya başlattı.