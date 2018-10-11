Yaman Tüzcet hayatını kaybetti

Yazar Onur Akay, oyuncu Yaman Tüzcet'in (66) vefat ettiğini duyurdu

Oyuncunun vasiyetini de yazan Onur Akay, “Evim dediği Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nden son yolculuğuna uğurlanmak istiyordu. Yaman Tüzcet'in bilinmeyenlerini de sizlerle paylaşacağım. Yaman Tüzcet, çok hızlı yaşadı. Yakın dostları kendisini bugün İstanbul'da, yarın Hawai Adaları'nda görebiliyordu. Gençliğinde Beyoğlu hayranı olan ve oradaki mekânlardan çıkmayan usta oyuncu, yabancı filmlerde, tiyatrolarda ve TV dizilerinde de oynadı. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel ve Yaman Tüzcet, henüz 20'li yaşların sonlarındadır ve Sadık Şendil ise neredeyse 70 yaşına gelmiştir. Her akşam gittikleri bir mekânda Sadık Şendil'in yüzü çok asık ve morali bozuk olunca soruyorlar 'Hocam neyiniz var?' diye. Şendil önce 'Yok bir şey çocuklar' diyor. Ancak Yaman Tüzcet ısrarlı bir şekilde 'Hocam hadi söyleyin lütfen nedir sorun?' diye. Bunun üzerine Sadık Şendil, 'Oğlum siz 3'ünüz de yaşlandınız artık, gözünüz toprağa bakıyor. Sıkıldım sizden' diyor ve masada kahkahalara boğuluyorlar.” ifadelerini kullanarak Müjdat Gezen’le çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Yaman Tüzcet kimdir?

1942 yılında İstanbul'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda tiyatro okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971 ve 1972'de TRT İstanbul Radyosu'nda Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence programlarını sundu. TRT için, 1976'da Dolmuş Show (4 bölüm) ve 1978'de Minik Dünya'yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı.

1979'da Avustralya'ya gitti. Melbourne'de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un The Jury yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987'de Türkiye'ye döndü ve TRT 2'ye Apti ile Fatoş (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar.

1992'ye kadar tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2'li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı.

Amerikalı yönetmen Leo Eaton'un Türkiye'de çekilen Time Line adlı dizisinde rol aldı.