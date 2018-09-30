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Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Mehmet Uslu, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Eylül 2018 Pazar 09:39
Mehmet Uslu hayatını kaybetti

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseri ile savaşan oyuncu, dün gece saat 23:00’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Akşehir’e gidecek ve yarın 1 Ekim 2018 Pazartesi günü, Akşehir’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Mehmet Uslu kimdir?

24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin Rıfat'ı olarak biliniyordu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:39
  1. İstanbul
  2. mehmet uslu
  3. Fatmagül'ün Suçu Ne
  4. maltepe

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