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Yakup Yavru hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü simalarından Yakup Yavru hayatını kaybetti.

25 Eylül 2018 Salı 08:49
Yakup Yavru hayatını kaybetti

Adana Film Festivali için Adana'da bulunan sinema oyuncusu Yakup Yavru kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katılan Yakup Yavru, törenin ardından dinlenmek için oteldeki odasına geçti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gece kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane'sine kaldırıldı. Sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yavru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 08:49
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