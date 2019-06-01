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Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya uğradı

Oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla trafikte 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya uğradı

Oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla trafikte 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Ergenç, konuyla ilgili gerekli makamlara başvurduğunu belirtti.


Sabah saatlerinde trafikte seyrederken, bir araç içerisinden inen iki kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğrayan oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ergenç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim”.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
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