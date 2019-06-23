Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu vermek üzere Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Bubikoğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

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