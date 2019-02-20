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Ünlü oyuncu Ediz Hun'dan "girişimcilik" dersi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve İstanbul Okan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Üyesi Ediz Hun, Bekir Okan Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu- Sanatçı Ediz Hun:- "Eskiye nazaran daha modern bir toplumuz. İnsan her zaman duyguludur, duygular körelmedi. Teknoloji o kadar yoğunlaştı ki duygular biraz onun sağında veya solunda kalmaya başladı ama yine de gençlerin hepsi duygulu, birbirlerini seviyor ve yaşamda başarılı olmak için mücadele ediyorlar"

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:29
Ünlü oyuncu Ediz Hun'dan "girişimcilik" dersi

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın usta oyuncusu ve İstanbul Okan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğretim Üyesi Ediz Hun, gençlere beyaz perde hikayesini ve akademisyenlik yolculuğunu anlattı.

Bekir Okan Kültür Merkezi'ndeki etkinlik öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ediz Hun, öğrencilerle buluşmaktan çok mutluluk duyduğunu belirterek, üniversitede kendisine karşı sevgi ve muhabbetle yaklaşıldığını söyledi.

Üniversitede 13 yıldır dersler verdiğini aktaran Ediz Hun, "Bugün Mehmet Kabasakal kardeşimin davetiyle 'Girişimcilik Dersi'nde konuşma yapmak için geldim. Kendi hayatımdan da yaşadığım olaylardan da bazı örnek anlatacağım. Öğrencilerimle ilişkimi de abi kardeş ilişkisi gibi yürütürüm, kimseyi sınıfta bırakmam." dedi.

- "Öğretmenini seven öğrenci başarılı olur"

Öğretmenini seven öğrencinin başarılı olacağını düşündüğünü vurgulayan Hun, şunları kaydetti:

"Hoca olarak herkesten evvel sınıfa gelip talebeleri beklemeniz gerekir. Hoşgörülü olmanız, geç kalanlara karşı olumsuz yaklaşımlar sergilememeniz lazım. Onları hoş tutmanız, onları bağrınıza basmanız lazım. Ondan sonra öğrenci size yaklaşır, daha çok çalışır ve başarılı olur.

Eskiye nazaran daha modern bir toplumuz. İnsan her zaman duyguludur, duygular körelmedi. Teknoloji o kadar yoğunlaştı ki duygular biraz onun sağında veya solunda kalmaya başladı ama yine de gençlerin hepsi duygulu, birbirlerini seviyor ve yaşamda başarılı olmak için mücadele ediyorlar."

Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan sanatçı, Almanya'dan yaz tatili için İstanbul'a geldiğinde "Ses" dergisinin yarışmasına katıldığını ve oyunculuğa adım attığını söyledi.

Hun, izlediği ilk Türk filminin ise başrollerini Neriman Köksal ve Orhan Günşiray'ın paylaştığı "Fosforlu Cevriye" olduğunu belirtti.


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:29
  1. İstanbul Okan Üniversitesi
  2. Sanatçı Ediz Hun

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