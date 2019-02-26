Ünlü oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, tedavi gördüğü Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği'nin (BİROY) sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamaya göre, Aytaş Arman için yarın saat 12.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. Sanatçı daha sonra 28 Şubat'ta Adana'da Kabasakal Mezarlığı Camisi'nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Oyuncu Ediz Hun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beraber çalışma imkanı bulamadıklarını fakat Arman'ın vefatından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Arman'ın çok efendi bir insan olduğunu belirten Hun, "Çok takdir ettiğim biriydi. Ben 1963'te Ajda Pekkan'la birlikte 'Ses' mecmuasının yarışmasında seçilmiştim. 1971'de Aytaç Bey'in katıldığı yarışmada da jüri üyesiydim. Tarık Akan'la ikisi göz doldurmuştu. İkisi de çok güzel rollerde oynadı ama işte hayat, sürpriz yapıyor. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.



Oyuncu Hülya Koçyiğit de Arman'ın çok değerli biri olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Çok beyefendi bir kişiliği vardı. Sakin, mütevazı bir insandı. Ailesiyle gayet düzgün bir yaşamı vardı. Hep seçici oldu, hep iyi filmlerde oynamak istedi. Biz sadece bir filmde birlikte rol alabildik. Kurtuluş Savaşı'yla alakalı güzel bir filmdi. O yüzden hafızamda çok güzel yer etmiştir. Hasta olduğunu biliyordum, eşiyle telefonlaşıyorduk. Doktorlar ziyarete olumlu bakmadığı için haberlerini telefon aracılığıyla alabiliyorduk. Çok ağır bir kanserdi. Hepimizin, bütün sevenleri, Türk sineması için büyük bir kayıp. Allah cennetini nasip etsin."



