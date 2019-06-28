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Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl Lokantasında evsizler için yemek pişirdi

Ünlü şefler, Beyoğlu’ndaki “Hayata Sarıl Lokantası” ’ında evsizler için yemek pişirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:53
Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl Lokantasında evsizler için yemek pişirdi

Ünlü şefler, Beyoğlu’ndaki “Hayata Sarıl Lokantası” ’ında evsizler için yemek pişirdi.


Beyoğlu’nda hayatını boyunca yaşadığı zorluklardan sonra evsiz kalarak dışarıda yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Ayşe Tükrükçü, hayata geçirdiği “Hayata Sarıl Lokantası” ile yaşama tutundu. Tükrükçü lokantayı açtıktan sonra evsizler için yemek pişirmeye başladı. Onun bu çabasını gören iş insanları da ona ve evsizlere yardım elini uzatmak için harekete geçti.


Bu kapsamda Türkiye’nin ünlü bir otel grubuyla işbirliğine imza atan Ayşe Tükrükçü, otelin ünlü şefleriyle “Hayata Sarıl Lokantası’nda” evsizlere yemek pişirdi. Ünlü şefler Necati Özçelik ve Emre Öztop ile destek veren iş kadını Ayşegül Uluç, lokantanın mutfağına girerek evsizlere yemek pişirdi. Her ay belirlenen iki otelin şefleri bir gün boyunca “Hayata Sarıl Lokantası’nda” özel bir menüyü pişiriyor ve servis ediyor. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılıyor. Radisson Hotel Group Türkiye ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan destek kampanyasında bu yıl “Hayata Sarıl Lokantası’na” 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Mayıs ayında ilk, Haziran ayında ise ikincisi etkinlik gerçekleştirildi.



“İşsizlerimiz, evsizler bu lokantadan ücretsiz olarak faydalanabiliyor”


Radisson Hotel Group Sorumlu İşletmecilik Türkiye Koordinatörü İlhan Akpınar, “Yıl sonuna kadar her otelimizden iki şefimiz buraya gelip, burada gıda desteği ve aynı zamanda bu yemeklerin pişirilmesini, gün boyunca misafirlerimize sunulmasını alakalı bir hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda bu saat 18.30-19.00’a kadar devam eden bir organizasyondur. Bu süre zarfında normal misafirler burada ücretlerini ödeyerek servis alabiliyor. Sonra da işsizlerimiz, evsizler bu lokantadan ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Dışarıdan tedarik ettiğimiz, kendi bütçemizle aldığımız gıdalarımızı, otellerimizde hazırlayarak buraya hızlı bir şekilde servis ederek yine sıcaklığını bozmayarak hazır bir şekilde misafirlerimize sunacağız” dedi.



“Askıda yemek kavramının ülkemizde yayınlaşması için çok önemli”


Influencer ve iş kadını Ayşegül Uluç da, “Bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi seviyorum. Çünkü bizim gibi influence eden insanlar olduğu sürece bu tip programlar daha da yaygınlaşabiliyor. O yüzden de şu an buradayız. Bu projeyi ilk duyduğumda çok etkilendim. Ayşe hanım gerçekten iyi bir fikir düşünmüş. Askıda yemek kavramının ülkemizde yaygınlaşması için çok önemli bir proje, bunu da destekliyoruz o yüzden buradayız. Bu projeyi planlandığımızdan bu yana sosyal medyada da duyurduk” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:53
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