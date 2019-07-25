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Ünlü orkestra şefiİbrahim Yazıcı Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrasını izledi

Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış, Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın çalışmalarını izledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:25
Ünlü orkestra şefiİbrahim Yazıcı Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrasını izledi

Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış, Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın çalışmalarını izledi.


Ataşehir Belediyesi’nin daveti üzerine Gençlik Senfoni Orkestrası’nın konser ve prova çalışmalarını izleyen şef İbrahim Yazıcı orkestrayla ilgili olumlu ve yapıcı eleştirilerde bulundu.


Şef İbrahim Yazıcı’nın ziyaretinde Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Ataşehir Belediyesi Sanat Eğitimleri Koordinatörü ve Orkestra Şefi Umut Kahraman, Mustafa Saffet Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Oben Özkal, Eğitim Koordinatörü Utku Çakmak ve Gençlik Senfoni Orkestra Şefi Baran Aytaç’da bulundu.


Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde Gençlik Senfoni Orkestrası’nın önceki dönemlere ait konserlerini ve çalışma provalarını izleyen Yazıcı gençlerin başarılarını tebrik etti.


Yapılan çalışmaları ve kat edilen yolu oldukça başarılı bulduğunu dile getiren Yazıcı, “Her şeyden önce gençlerin hevesli olmaları beni çok mutlu etti. Öğrencilerin bu çalışmaları severek yapmalarını, enerjilerini ve coşkularını görmek umut verici. Gençlerin bu azimlerini ve başarılarını kutluyorum” dedi.


Müziğe yeteneği olan çocuk ve gençlerin keşfedilmesi amacıyla kurulan Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın çok önemli işler yapacağına inandığını belirten Yazıcı, “Öğrencilerin başarılarında çalışma süreleri önemlidir. Her şeyden önce bu işi gerçekten zevkle yapmaları gerekir. Müzik hayatın içindedir, duygularımızın yaşamasına olanak tanır. Müziğin onların hayatlarında vazgeçilmez olması için bunu hissetmeleri ve eğlenmeleri gerekir” dedi.


Çocukların grup çalışması yapması gerektiği tavsiyesinde bulunan Yazıcı, “Yola çıkış niyetiniz çok güzel, böyle bir oluşum için gençlerin başarılarının oldukça iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Ama yapacak çok iş, kat edilecek çok uzun bir yol olduğunu unutmamalıyız. Ama siz yöneticileri tebrik ediyorum, daha iyisini nasıl yapmalıyız arayışında olmanız çok değerli. Çoğu insan “biz böyleyiz, harika yapıyoruz der ve bırakır, hiçbir şey sormaz” ifadelerini kullandı.


Şef İbrahim Yazıcı ziyaretten memnun kaldığını ve orkestraya başarılar dilediğini belirterek, beraber yapılacak yeni projeler konusunda fikir alışverişinin devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:25
  1. kültür
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