Ünlü, Öner ailesini ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Konaklı Mahallesinde ikamet eden Öner ailesini ziyaret etti.

Evde bakım hizmetlerinden faydalanan Saadet Öner ile bir araya gelen Ünlü, “Sağlıklı yaşam insanın en temel haklarından biridir. Sağlıklı yaşam, sağlık kurumlarında kaliteli ve adil bir sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra gerektiğinde hastaların huzurlu ve konforlu bir şekilde aile ortamında da sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini alabilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla devletimizin sağladığı bu hizmetlerin yerine getirilmesiyle elde edilen fayda, her hangi bir hizmet sonucu elde edilen bir faydayla mukayese edilemeyecek kadar önemlidir” dedi.

Öner ailesi, ziyaretlerinden dolayı Sema Ünlü’ye teşekkür ederek memnuniyetlerini belirtti.