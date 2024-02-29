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Otomotiv Ünlü o model otomobil markalar: En bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan satmak için koştu!
Otomotiv

Ünlü o model otomobil markalar: En bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan satmak için koştu!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 18:36:00 - 2024-02-29 18:40:05
Ünlü o model otomobil markalar: En bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan satmak için koştu!

Dünya'da artan kur nedeniyle otomobil almak oldukça zorlaştı. Yapılan bir araştırmada sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ortaya çıkardı çünkü masrafı, otomobili satın aldıktan sonra da bitmiyor.

Dünyada artan kur nedeniyle otomobil almak oldukça zorlaştı. Fakat sürücülerin masrafı, otomobili satın aldıktan sonra da bitmiyor. Buna benzin, modifiye, yeni parça ekleme, rutin bakımlar gib birçok maliyet ekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden CarMD araştırma şirketi ilgili verileri toplayarak en az bozulan otomobiller listeledi.

CarMD'ye Göre En Az Bozulan Otomobiller

Mazda: Japon otomobil pazarının en büyük markalarından biri olan Mazda bu listede yer alıyor. Ne yazık ki Mazda satışları Türkiye'den çekildi, fakat yedek parça satışı 2034'e kadar devam edecek.
Toyota: Bu markanın en dikkat çeken özelliği otomobilin motor ve şanzıman dayanıklılığı. Kullanıcıları bu iki parçanın sağlamlığından oldukça memnun.
Acura: Bu marka 1986 yılından beri ABD, Kanada ve Hong Kong ülkelerine lüks otomobil satışı yapmasıyla ünlü. Türkiye'de pek bilinen bir marka olmasa da en az bozulan otomobillerden biri de Acura.
Hyundai: Türkiye'de popüler sayılan Hyundai bir Kore otomobil markası. Geçtiğimiz yıl Türkiye içerisinde 46.998 tane Hyundai satıldı.
Honda: Bu Japon otomobil markası her yaştan kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Rahat olmasının dışında nadiren bozulmasıyla gündeme gelen Honda, Türkiye'de de tercih edilen otomobiller arasında.

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