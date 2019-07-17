Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık

Türkiye'de birçok şubesi bulunan ve her kesimden insanın alışveriş yaptığı Zara, Mango, Nike ve Adidas firmalarının personel istihdam ederken başörtülülere karşı ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı. Dört firma da, kendilerine iş başvurusu yapan Yeni Şafak muhabirini "başörtülü çalıştırmıyoruz" diyerek geri çevirdi. Firmaların skandal uygulaması, başörtülü bir üniversite öğrencisinin yaptığı şikayet sonucu ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi, yaz tatilinde yarı zamanlı çalışmak için İstanbul Anadolu yakasında iki alışveriş merkezinde yer alan Zara, Nike, Adidas ve Mango’ya başvurmak istediğinde red cevabı aldığını belirtti. Öğrenci, tüm mağazaların hepsinden aldığı ortak cevabının ise "Biz tesettürlü çalıştırmıyoruz" olduğunu söyledi.