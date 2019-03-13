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Ünlü Manken Didem Soydan’a takipsizlik

Ünlü manken Didem Soydan hakkında, Cumartesi Anneleri’ne destek verdiği paylaşım sonrası ’terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:05
Ünlü Manken Didem Soydan’a takipsizlik

Ünlü manken Didem Soydan hakkında, Cumartesi Anneleri’ne destek verdiği paylaşım sonrası ’terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.


Ünlü manken Didem Soydan, Cumartesi Anneleri’ne ilişkin sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından, 28 Ağustos 2018 tarihinde paylaşımda bulunmuştu. Cumartesi Anneleri’nin bir fotoğrafını bir fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz" sözlerini yazan Soydan, savcılığa şikayet edilmişti.


Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Soydan hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.


Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Soydan hakkında ‘söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini’ belirterek takipsizlik kararı verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:05
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