Ünlü konserve şirketi iflas etti! Ünlü İş adamı apar topar şirketi kapattı: Binlerce işçi işsiz kaldı! Kararı duyurdu
Türkiye'nin Bursa’da uzun yıllar hizmet veren Çınar konserve ve şekerleme turistik tesisleri sanayi ve ticaret limited şirketi iflas ettiğini duyurdu. 2011 yılında kuruluşu olan şirketi apar topar kapatmaya başladılar. Şirketin kapanması binlerce kişinin işini kaybetmesine neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz Türkiye’deki büyük şirketleri derinden etkiledi. Ardı ardına şirketlerin iflas haberleri gelmeye başladı. Bursa’da üretim yapan köklü konserve şekerleme üretimi yapan Çınar konserve ve şekerleme turistik tesisleri sanayi ve ticaret limited şirketi iflas eden şirketler kervanına katıldı.
2011 yılında faaliyetlerine Bursa’da başlayan Çınar konserve ve şekerleme turistik tesisleri sanayi ve ticaret limited şirketi iflas ettiğini resmen duyurdu.
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