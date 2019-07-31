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Ünlü komedyenin takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

Ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya üzerinden mesajlar gönderip tehdit ve hakarette bulunan takıntılı hayranı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
Ünlü komedyenin takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

Ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya üzerinden mesajlar gönderip tehdit ve hakarette bulunan takıntılı hayranı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Adını bir televizyon programındaki yarışma ile duyuran ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan takıntılı hayranı K.D. (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca K.D. hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından iddianame hazırlandı.



“Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın”


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede K.D.’nin Sefa Doğanay’a attığı mesajlara yer verildi. K.D.’nin sosyal medya hesabından “Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini, kafamda yazdım unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfüre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime, çıkaramazlar yüreğimden yine” şeklinde Sefa Doğanay’a sık sık mesaj attığı iddianamede aktarıldı.


İddianamede K.D.’nin bu sözler ile Sefa Doğanay’ı tehdit edip hakarette bulunduğu ayrıca Sefa Doğanay’a sık sık kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu belirtildi.



Mesajları kendisinin atmadığını söyledi


İddianamede K.D’nin savunmasında şikayetçi Sefa Doğanay’ı tanıdığını 2018 yılının aralık ayından sonra kendisi ile iletişime geçmediğini söylediği aktarıldı. K.D.’nin ayrıca kendisiymiş gibi başka birinin mesaj atmış olabileceği ve bu yazıları yazmadığını beyan ettiği de iddianamede yer aldı.



5 yıla kadar hapis istemi


İddianamede K.D.’nin ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nce onaylanan iddianamenin ardından K.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Olayın Geçmişi


Ünlü komedyen Sefa Doğanay 27 Ocak 2018’de Bakırköy Adliyesi’ne gelerek K.D. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Doğanay, hayranının kendisini 2 yıldır sosyal medya hesabından rahatsız ettiğini söyleyerek ölüm tehdidi aldığı için savcılığa başvurmak zorunda kaldığını söylemişti. Sefa Doğanay suç duyurusu dilekçesinde K.D.’nin, yaşadığı evin bulunduğu sitenin güvenlik bölümüne kadar gelip kendisini taciz ettiğini, sosyal medyadan da ölüm tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
  1. doğa

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