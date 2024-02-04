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Ekonomi Ünlü kahve ve çay markası iflas etti! Şubeleri bir bir kapanıyor, binlerce kişi maalesef işsiz kalacak
Ekonomi

Ünlü kahve ve çay markası iflas etti! Şubeleri bir bir kapanıyor, binlerce kişi maalesef işsiz kalacak

Yeniakit Publisher
2024-02-04 19:20:00 - 2024-02-04 19:23:07
Ünlü kahve ve çay markası iflas etti! Şubeleri bir bir kapanıyor, binlerce kişi maalesef işsiz kalacak

Küresel ekonomik kriz etkisini tam gaz artırırken bu kez 3 kahve ve çay markası iflas başvurusunda bulundu. 300 şube kapanacak.

Almanya'da uzun yıllardır hizmet veren Arko, Hussel ve Eilles markaları adına Deutsche Confiserie Holding tarafından iflas başvurusunda bulunuldu.

Almanya'nın ünlü şekerleme, kahve ve çay şirketleri Arko, Hussel ve Eilles iflas etti. Deutsche Confiserie Holding'e bağlı markalar adına Norderstedt Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunuldu.

Şirkete geçici olarak iflas yöneticisi atanırken, birkaç yıl içerisinde yapılan ikinci başvuru olduğu belirtildi. Markalar, 2021 yılında pandeminin neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuşlardı.

Ödemeler güvence altına alındı

Kuzey Alman kahve perakendecisi Arko GmbH, şekerleme ve şekerleme uzmanı Hussel GmbH ve çay satıcısı Eilles GmbH & CO. KG, Almanya genelinde yaklaşık 300 şubeyle faaliyet gösteriyor. 3 şirketin yaklaşık bin 200 çalışanı bulunuyor.
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Çalışanların maaş ve ödemeleri, iflas ikame yardımları aracılığıyla üç ay süreyle güvence altına alınmış durumda.

KAYNAK: ARTI49

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