  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupa’da hastalanınca soluğu Türkiye’de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri

İstemezükçü CHP’ye rağmen yola devam: Petrol ve doğal gazda tarihi rekor!

Şimdiden tartışmalar başlayacak! Prematüre bebekler için yapay rahim

Şırnak ve Hakkari’de devrim gibi gelişme! Terör mağaralarından bilim merkezlerine

Enerji Bakanı’ndan CHP’nin ‘boş tüp’üne olay cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

F-35’ten bile daha az maliyetli! Polonya ve Romanya hava sahasına Türk gözü
Otomotiv Ünlü Japon otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Gündemi sarsacak açıklama... Dev şimdiden takipte
Otomotiv

Ünlü Japon otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Gündemi sarsacak açıklama... Dev şimdiden takipte

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlü Japon otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Gündemi sarsacak açıklama... Dev şimdiden takipte

Ünlü Japon otomobil devi Honda 406 bin 290 aracı servise geri çağıracağını ifade etti. Şirket, bazı Civic modellerinde kullanılan jantlarda ciddi bir güvenlik riski tespit etti.

Honda’nın Amerika kolu olan American Honda Motor, 406 bin 290 aracı servise geri çağıracağını duyurdu. ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeni olarak 18 inç alüminyum alaşımlı jantlarda tespit edilen üretim hatası gösterildi.

Yetkililer, bu jantların üretim sürecinde oluşan bir kusur nedeniyle zamanla gevşeyebileceğini ve hatta aracın hareket halindeyken jantın ayrılma riski taşıdığını belirtti. Bu durum, sürüş güvenliği açısından ciddi bir tehlike anlamına geliyor.

Geri çağırma kararı, 2016 ile 2021 yılları arasında üretilen Honda Civic modellerinde aksesuar olarak satılan belirli jantları kapsıyor. Şirket, etkilenen araç sahiplerinin ücretsiz onarım için en yakın yetkili servise başvurabileceklerini açıkladı.

Honda, hatalı jantların değiştirilmesi için gerekli parçaların kısa sürede bayilere gönderileceğini ve araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Daha önce de benzer güvenlik odaklı geri çağırmalar yapan Honda, sürücü güvenliğini birinci önceliği olarak korumayı sürdürüyor. Firma, olası kazaların önüne geçebilmek adına proaktif bir yaklaşım sergileyerek olası riskleri önceden bertaraf etmeyi hedefliyor.

Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!
Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Gıda

Bu hatayı milyonlar yapıyor! İşte buzdolabına asla konmaması gereken besinler!

Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!
Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!

Sağlık

Evde yaptığınız o hata sağlığınızı sessizce tehdit ediyor! Uzmanlar uyarıyor, çok geç olmadan dikkat!

Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde
Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde

Gündem

Dede torun ifade verdi.. Akit’in dik duruşu, Cumhuriyet’in gündeminde

50 Cent’e esprili yanıtıyla gündem oldu: Mamdani’den New York’ta zenginlere "vergi tokadı"!
50 Cent’e esprili yanıtıyla gündem oldu: Mamdani’den New York’ta zenginlere “vergi tokadı”!

Dünya

50 Cent’e esprili yanıtıyla gündem oldu: Mamdani’den New York’ta zenginlere “vergi tokadı”!

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi
Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Ekonomi

Araç sahiplerini üzen haber! Zam geldi

Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Yerel

Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...
Gündem

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...

Türkiye'yi, Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Konstantinos Floros, "Komşumuzun köpekleri havlıyor, tasmasını koparırsa ka..
Avrupa’da hastalanınca soluğu Türkiye’de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri
Gündem

Avrupa’da hastalanınca soluğu Türkiye’de almayı biliyorlar! Ölüyü rehin bırakanlardan sağlık sistemine eleştiri

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, suratı kızamadan sağlık sistemini eleştirdi. Solcuların yönetimindeki eski Türkiye'de hastanelerde ölü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23