Ünlü Japon otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Gündemi sarsacak açıklama... Dev şimdiden takipte

Honda’nın Amerika kolu olan American Honda Motor, 406 bin 290 aracı servise geri çağıracağını duyurdu. ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeni olarak 18 inç alüminyum alaşımlı jantlarda tespit edilen üretim hatası gösterildi.

Yetkililer, bu jantların üretim sürecinde oluşan bir kusur nedeniyle zamanla gevşeyebileceğini ve hatta aracın hareket halindeyken jantın ayrılma riski taşıdığını belirtti. Bu durum, sürüş güvenliği açısından ciddi bir tehlike anlamına geliyor.

Geri çağırma kararı, 2016 ile 2021 yılları arasında üretilen Honda Civic modellerinde aksesuar olarak satılan belirli jantları kapsıyor. Şirket, etkilenen araç sahiplerinin ücretsiz onarım için en yakın yetkili servise başvurabileceklerini açıkladı.

Honda, hatalı jantların değiştirilmesi için gerekli parçaların kısa sürede bayilere gönderileceğini ve araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için bilgilendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Daha önce de benzer güvenlik odaklı geri çağırmalar yapan Honda, sürücü güvenliğini birinci önceliği olarak korumayı sürdürüyor. Firma, olası kazaların önüne geçebilmek adına proaktif bir yaklaşım sergileyerek olası riskleri önceden bertaraf etmeyi hedefliyor.