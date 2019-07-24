Ünlü işletmeci, tedavi gördüğü hastanede öldü Günay Restaurant'ın eski sahibi işletmeci Günay Tuncel, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi79 yaşındaki Günay Tuncel, tedavi gördüğü hastanede öldü. Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu.

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