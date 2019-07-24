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Ünlü işletmeci, tedavi gördüğü hastanede öldü

Günay Restaurant'ın eski sahibi işletmeci Günay Tuncel, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
Ünlü işletmeci, tedavi gördüğü hastanede öldü

İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibi79 yaşındaki Günay Tuncel, tedavi gördüğü hastanede öldü. Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:01
  1. İstanbul
  2. Günay Tuncel
  3. Günay Restaurant
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