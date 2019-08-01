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İşte sosyal medyanın geldiği durum... Ünlü isimler çay değil zehir pazarlamış!

İstanbul’da Seda Sayan, Gülben Ergen, Hande Yener, Ebru Şallı gibi çok fazla takipçiye sahip ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından para karşılığı tanıttıkları içinde yasaklı ölümcül madde bulunan zayıflama çayı ve çeşitli bitkisel ürünleri piyasaya süren 4 firmaya yapılan baskında ölümcül kimyasallar ele geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 07:36
İşte sosyal medyanın geldiği durum... Ünlü isimler çay değil zehir pazarlamış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Gümrük Muhafaza ekipleri Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir firmanın paravan şirketler üzerinden yurt dışından teff tohumlu “zayıflama çayı” ve “cinsel içerikli ürün” adı altında kimyasal hammadde ithalatı gerçekleştirdiğini tespit etti. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, firmaların sattığı ürünleri internet üzerinden, aktarlarda ve eczanelerden satın alarak İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderdi.

Ölümcül kimyasallar

Yapılan tahliller sonucu, “çay ve bitkisel zayıflama ürünleri” içinde psikolojik tedavide ve zayıflama ilacı olarak doktor kontrolünde kullanılan; yüksek doz alımında, kalp ve damar sistemini tahrip eden “Sibutramin” olduğu ortaya çıktı. Diğer ürünlerde ise doz aşımında ölüme sebep olabilen “Sildenafil”, diyabet tedavisinde kullanılan “Metformin”, uyuşturucu etkisi olan “Parasetamol”, ruhsal sorunlara neden olabilen “Fuluoksetin” gibi ilaç kimyasalları kullandığı tespit edildi.

14 kişi gözaltına alındı

Firmanın sahtekarlığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya’da 4’ü firma olmak üzere 20 adrese Gümrük Muhafaza ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Baskınlarda, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptıkları “Teff Tohumlu Çay” üreten firmanın yöneticileri U.K.S., O.K ve E.T’nin de arasında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Ünlüler tanıtmıştı

‘Teff Tohumlu Çay’ üreten firmanın ürünlerin tanıtımını sosyal medya hesaplarından Gülben Ergen, Seda Sayan, Ece Erken, Deniz Akkaya, Hande Yener,Gonca Vuslateri, Yeliz Yeşilmen ve Ebru Yaşar gibi ünlülerin yaptığı belirlendi.

Serbest kaldılar

Şirketin sahibi U.K. S., Genel Müdür E. T. ve üst düzey yöneticilerden O. K.’nın da aralarında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ayrıca 2005 yılından beri firma yetkilileri aynı suçlamalarla defalarca gözaltına alınmış ve haklarında işlem yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 07:36
  1. Muğla
  2. Hatay
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  6. Bitkisel çay

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