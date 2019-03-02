Ünlü isimden Türk kadınlarına hakaret!

Instagram hesabından, kendince Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Mehmet Akif Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir." ifadelerini kullandı.

Cevabını takipçileri verdi

Oyuncunun bu paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü işte o tepkilerden bazıları;

*Bu adamın oynadığı dizileri izlememeli

*Unutmasın ki annesi de bir Türk Kadınıydı...

*Bunun psikolojisi bozuk ne zamandır zaten sallamayın fazla

*Türk hanimlarina laf yok beyim sen kazik yediysen o senin sorunun hepisini kötülersen sende bir noksanlik var galiba sucu kendinde ararsan iyi yaparsin

*Gercekte kime mesaj vermek istedigini yada neyi elestirdigini yazssada bizde cevap versek.

*Kafayi yemis

*Bir kadın fena hırpalamis.. Bu da genelleme yapmış

*Demek buyuk bi yara almis.