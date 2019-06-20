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Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"

İyi ve kötü günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Gel de bu adamın peşinden gitme!" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:21
Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de bu adamın peşinden gitme!"

Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses'in ev sahipliğinde, Tatlıses Kebap Seyrantepe’de bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve iş adamlarının katıldığı toplantıda gündem, yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oldu.

Zeynel Abidin Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı İbrahim ve Ahmet Tatlıses'e teşekkür ederek, "Sağ olsun Ahmet bey her bir Urfalıyı aradı ayrı ayrı davet etti. Burada İmparatordan bahsetmemek olmaz. Şanlıurfamızın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuş, çok değerli bir isimdir kendisi. Yıllar önce 'Ayağında Kundura' dedi ve o gün bugündür o ses durmadı" diye konuştu.

"Memleketim ve Tayyip Erdoğan için ölürüm"

İbrahim Tatlıses de tüm konuklarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." ifadelerini kullandı.

"Gel de peşinden gitme"

Gönlünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olduğunu vurgulayan Tatlıses, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain. Çünkü vefalı adam. Almanya'da en son yoğun bakımdan çıkıyorum, kulağıma telefon dayıyorlar, Başkan. Amerika'da telefon alıyorum, Başkan. Nerde arıyorsam Başkan, anamın cenazesinde Başkan, ne yapıyorsam Başkan. Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kuran okuyan Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:21
  1. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
  2. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
  3. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
  4. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız
  5. AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat
  6. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat
  7. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci
  8. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli
  9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
  10. İbrahim Tatlıses
  11. Ahmet Tatlıses
  12. Tatlıses Kebap Seyrantepe
  13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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