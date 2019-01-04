Ünlü isimden Burak Yılmaz transferine büyük tepki: Hırsız!

Golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ile anlaşması siyah-beyazlı taraftarı ikiye böldü. Kimi taraftarlar Burak’ın takıma katkı sağlayacağı, bu nedenle de transfer edilmesi gerektiğini söylerken, bazı taraftarlar ise Burak Yılmaz’ın transfer edilmesine karşı çıktı.

Beşiktaş’ın Burak Yılmaz ile anlaşmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Zafer Algöz, golcü futbolcu gidene kadar Beşiktaş sevdasını kalbine gömeceğini aktardı. Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem” diyen Vedat Okyar gibi Beşiktaşlıyım. Burak Yılmaz gelirse.. O gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim dedim ve sözümün arkasındayım” ifadesini kullandı.

Çarşı taraftar grubu Burak Yılmaz transferine karşı çıkan tarafta yer aldı. Grup, sosyal medya hesabından “Kimse bu büyük taraftarı Beşiktaş ile sınamasın. Ne şerefimizden vazgeçeriz ne de hak yiyenleri buyur ederiz. BURASI BEŞİKTAŞ” paylaşımında bulundu.

“BURAK YILMAZ’IN OYNADIĞI MAÇLARA GİTMEYECEĞİM”

Gazeteci Rıdvan Akar da, tıpkı Çarşı ve Zafer Algöz gibi Burak Yılmaz’ın Beşiktaş forması giymesine tepki gösterdi. Rıdvan Akar, Burak Yılmaz Beşiktaş’ta olduğu sürece maçlara gitmeyeceğini duyurdu. Rıdvan Akar, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: “Galiba zamanı geldi. Burak Yılmaz'ı isteyen de istemeyen de Beşiktaşlıdır. Sorgulamam. Statta defalarca ona “hırsız” diye bağırdım. Şimdi riyakarlık yapmayacağım. Burak Yılmaz'ın oynadığı maçlara gitmeyeceğim.”

