Ünlü iş insanı Fehmi Babacan hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı Babacan Holding’in kurucusu Fehmi Babacan vefat etti.04 Aralık 2018 Salı 11:21
Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan dün gece hayatını kaybetti.
Florya Basınköy Camisi'nden kalkacak
Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camisi'nden kaldırılacak.
Onursal Başkan'dı
16 yılı aşan deneyimi ile sektöre çok sayıda proje kazandıran Fehmi Babacan, Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.
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