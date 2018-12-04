Ünlü iş insanı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan dün gece hayatını kaybetti.

Florya Basınköy Camisi'nden kalkacak

Babacan'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Florya Basınköy Camisi'nden kaldırılacak.

Onursal Başkan'dı

16 yılı aşan deneyimi ile sektöre çok sayıda proje kazandıran Fehmi Babacan, Holding'in Onursal Başkanı olarak görev yapıyordu.