0553 313 94 23

Haluk Ulusoy'un oteli icradan satışa çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’a ait Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otelin icradan satışa konulduğu öğrenildi

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:24
Haluk Ulusoy'un oteli icradan satışa çıktı!

102 milyon lira bedel belirlenen otel ilk icra ihalesi Eylül ayı başında yapılacak. İcradan satışa konu olan Ulusoy Ailesi’nin turizm sektörüne giriş yaptığı ilk otel konumundaydı. Bir süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan Ulusoy Holding’in patronu Haluk Ulusoy’a ait asırlık Ulusoy Seyahat için ise geçen yıl iflas kararı verilmişti.

İLK İHALE 11 EYLÜL’DE

HALUK Ulusoy'a ait Fantasia De Luxe Otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü'nden satışa çıktı. Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı olarak nitelendirilen otelin satış ihalesi, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde otelin icradan satıyı 8 Ekim’de yenilenecek.

DEĞERİ 102.7 MİLYON TL

Kuşadası Ilıca mevkiinde yer alan otel için belirlenen muhammen bedel 102 milyon 787 bin 478 TL. Kuşadası İcra Müdürlüğü Satış Bürosu-Kuşadası Adliyesi'nde yapılacak ihale, açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.  Satışa konu olan Fantasia De Luxe Otel Kuşadası üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

EN İYİ OTELLER ARASINDAYDI

Denize sıfır konumdaki Fantasia Deluxe Kuşadası, 'Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Programı'ndan, 'Türkiye'nin En İyi Otelleri'ne kadar birçok alanda sertifika aldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:24
  1. haluk ulusoy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uber ve Cabify sürücülerine saldırı
    1. Uber ve Cabify sürücülerine saldırı
    2. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi..
    3. Beşiktaş'a yeni golcü! 4 senelik..
    4. Facebook'un aylık kullanıcı sayısı..
    5. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    6. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iş..
    7. Brezilya'da teknik direktör Tite kararı
    8. Pakistan seçimlerinde elektronik..
    9. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokağa..
    10. İş hayatında yeni dönem
    11. Donald Trump’a yıldız şoku! Yerle bir..
    12. Çin uyardı ABD yaptı! O ülke artık..
    13. Irak'ta gözaltına alınan 282 aktivist..
    14. Maltepe'de bariyerlere çarpan araç 100..
    15. TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
    16. Hulusi Akar'dan kritik mesaj! 'Bunun..
    17. Bursa'da vahşet! Karaya vuran yunus..
    18. Trump’a yıldız şoku! Yerle bir etti
    19. Oktar 'Kediciklerden' kan örnekleri..
    20. Ünlü iş adamının oteli icradan satışa..
    Erdoğan'ın vekilliğini engelleyen isim, nihayet yargının yakasını bıraktı
    Erdoğan'ın vekilliğini engelleyen isim, nihayet yargının yakasını bıraktı
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!