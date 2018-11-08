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Ünlü iş adamının oğluna FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'nün para kasası olduğu ileri sürülen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu'nun oğlu Taner Nakıboğlu'na 15 yıl hapis cezası verildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:48
Ünlü iş adamının oğluna FETÖ'den hapis cezası

Gaziantep’te FETÖ’nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding’e yönelik süren davada sanıklara ceza yağdı. 4’ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı mahkemede, Cahit Nakıboğlu ve çocuklarının da aralarında bulunduğu toplam 10 kişiye hapis cezası çıktı. 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Cahit Nakıboğlu, sağlık durumu göz önüne alınarak tahliye edildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, ’Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından görülen Naksan Holding davasına 4 tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Cahit Nakıboğlu tahliye edildi Taner Nakıboğlu'na 15 yıl hapis

Naksan Davası’nda FETÖ soruşturması kapsamında 19 aydır ceza evinde bulunan Cahit Nakıboğlu, terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl 9 ay, oğlu Taner Nakıboğlu'na ise 15 yıl hapis cezası verildi. Sağlık durumu göz önüne alınan Cahit Nakıpoğlu tahliye olurken, aynı davada yargılanan tutuklu sanıklardan Cihan Dağcı 8 yıl 9 ay, Murat Zar'a ise 8 yıl 9 ay, Ferhan Nakıpoğlu ise, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Nakıpoğlu tutuklandı

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Cahit Nakıpoğlu'nun oğlu Emre Nakıpoğlu için ise, tutuklama kararı verildi. Terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Emre Nakıpoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek yardım etme gibi suçlardan tutuklu sanıklardan Emre Özkaya'yı 6 yıl 3 ay, Arif Çiftçi'yi 3 yıl 9 ay hapis, Mesut Çeven'i de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer tutuksuz sanıkların ise beraatine karar verildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:48
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