Ünlü iş adamının damadının fabrikası yandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner’in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner’in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Tellikavak mevkiinde Organize Sanayi Sitesi alanında bulunan Kürşat Zeytincilik Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık, Burhaniye, Gömeç İtfaiye Grup Amirlikleri’ne ait yaklaşık 12 arasöz 2 su tankeri ve kalabalık itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelediği yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol edilebildi. Zeytinyağı fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.