Ünlü internet sitesinin bürosunda 'röntgenci sapık' şoku

İddiaya göre çalışanlardan Özgür Ç., kadın ve erkeklerin ortak kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirip elde ettiği görüntülerle çalışanlara şantaj yaptı. Şirket avukatları olayı yargıya taşıdı.

AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞ

Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ay süren soruşturmada deliller toplandı ve zanlı Özgür Ç.'nin ifadesine başvurulmasına karar verildi. Ancak işyerinden kovulan Özgür Ç.'nin benzer bir suçtan zaten tutuklu bulunduğu ortaya çıktı. Cezaevinde ifadesi alınan Özgür Ç., 2017 yılı nisan ayı ile aralık ayları arasında söz konusu şirkette çalıştığını, daha sonra çıkarıldığını anlattı.

"KİMSEYE ŞANTAJ YAPMADIM"

Özgür Ç., "Şirkette çalışan arkadaşlarım beni sürekli üstlerime şikâyet ediyordu. Bu şikâyetin telefonla yapıldığını düşündüm. Telefonla konuşma yapılabilecek tek kapalı alan tuvaletti. Bu nedenle tuvalete kamera yerleştirdim. Çekim yaptığım görüntüleri herhangi bir siteye yollamadım, kimseye şantaj yapmadım" dedi.

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından Özgür Ç. hakkında, "Cinsel Taciz, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve İfşa, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, Şantaj, Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek, Çocuk Pornoculuğu Yoluyla Müstehcenlik" suçlarından iddianame düzenlendi.