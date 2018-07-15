Ünlü hukukçudan ABD'ye FETÖ uyarısı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Amerika'da kurduğu charter (sözleşmeli) okulları ile Amerikan eğitim sistemini nasıl tahrip ettiğini konu edinen "Killing Ed / Eğitimi Öldürmek" filminin yönetmeni ve hukukçu Mark Hall, örgüt mensuplarının, yaklaşık 18 yıldır Amerika'daki medya ve halkla ilişkiler alanlarında yüksek ücretler ödeyerek yaptığı yatırımlarla devşirdiği algı yanıltan gücü nedeniyle Amerikan medyasının FETÖ tehdidine karşı yeterli yayını yapmadığını söyledi.

Amerika'daki yolsuzluklar ve hukuk düzenini konu edilen filmleri ile "Houston Dünya Film Festivali Global Platinum" ödülüne de layık görülen Mark Hall, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Amerikalıların bu trajik olay ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı istediğini ancak Amerikan medyasının bu konuda halkı FETÖ tehdidine karşı yeteri kadar bilinçlendirici yayın yapmadığını belirten Hall, Amerikan medyasındaki algı yönetimi sicilinin Şili'deki darbe girişiminden Mısır'da Mursi'ye karşı gerçekleştirilen darbeye kadar çok kabarık olduğunu söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesiyle beraber bu demokrasiye aykırı kalkışmanın FETÖ tarafından yapıldığını gösteren daha fazla kanıtın tespit edildiğini dile getiren Hall, şunları kaydetti:

"Bu terörist grubun Amerikan toplumunu ve bilhassa eğitim sistemini nasıl tehdit ettiğini ve 15 Temmuz'daki demokrasiyi hiçe sayan darbe girişimini açıklamak için medya kuruluşlarına gönderdiğim görüşlerimin pek çoğu reddedildi. Bunun tek nedeni FETÖ mensuplarının yaklaşık 18 yıldır Amerika'daki medya ve halkla ilişkiler alanlarına yüksek ücretler ödeyerek yaptığı yatırımlarla devşirdiği 'algı yanıltan' gücüdür. Bu nedenle Amerikan medyası FETÖ tehdidine karşı yeterli yayın yapmıyor."

"FETÖ'NÜN ABD'DEKİ FAALİYETLERİNE DEVAM ETMESİNDE HİÇBİR GEREKÇE YOK!''

Amerika'daki charter okullarının eğitim sistemi içerisinde son 30 yıldır oluşturulan yeni bir deneyim olduğunu ifade eden Hall, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'deki eğitim sistemi vergi fonundan her yıl yaklaşık 700 milyon dolar kaynak alan ve siyasi desteği güçlü olan bu terör örgütünün ABD'deki okullarının kapanması, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlayacaktır. Zira, bu yolsuzluk batağına düşmüş örgüt için iki ülke ilişkilerinin tahrip edilmesi makul bir durum değildir.

Diplomat ya da politikacı değilim ancak hem yıllar önce çalışmalarına başladığım ve darbe öncesi vizyona giren Killing Ed filmimin yapım sürecindeki tecrübelerim hem de 2016'daki darbe girişiminden sonraki toplumsal ve sosyolojik gözlemlerim neticesinde, FETÖ'nün iki ulusun da hükümetleri arasında bir güvensizlik ortamı yarattığını düşünüyorum. Bunu oldukça üzücü buluyorum. FETÖ hakkındaki tüm gerçekleri bilen Amerikalıların FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'nin destekçisi olduğundan Türk halkının hiç şüphesi olmasın. Bu örgüt Amerikan toplumuna ciddi derecede tahribat verdi. Bu nedenle örgütün ABD içerisinde faaliyetlerine izin verilmesine hiçbir gerekçe bulunmamaktadır."