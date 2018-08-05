0553 313 94 23

Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal! Pilot yolcuları tehdit etti

Emirates Havayolları’nda görevli bir pilotun, yolcu olarak uçtuğu uçakta olay çıkardığı, A380 tipi uçağı 'yolcularla birlikte havaya uçurmakla' tehdit ettiği ortaya çıktı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:51
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal! Pilot yolcuları tehdit etti

Kokpit aero'nun haberine göre, görevde olmayan ve Emirates’in 1 Haziran tarihli EK144 sefer sayılı Madrid-Dubai seferinde 'pas' uçan pilotun uçuş sırasında diğer yolcularla tartıştığı, Romanyalı bir kabin memuruna saldırdığı ve hakaret ettiği ileri sürüldü.

Agresif tavırlar sergileyen pilotun kendisine sakin olmasını tavsiye eden kabin ekibinin üzerine yürüdüğü, üzerindeki patlayıcıları patlatma tehdidinde bulunduğu, bunun üzerine uçuş görevlilerince plastik kelepçeyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Emirates’ten yapılan açıklamada yaşanan olay doğrulandı ve kural tanımaz yolcunun kabin ekibince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pilotun Dubai Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Pilot hakkında uçakta aşırı derecede alkol tüketmek, uçuş güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin görevlilerine saldırmak suçlarından dava açıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:51
  1. Emirates Havayolları
  2. A380
  3. dev uçak
  4. pilot yolcuları tehdit etti
  5. skandal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam var lütfen...
    1. O doktordan hırsızlara çağrı: 2 hastam..
    2. 'Trump zor durumda... ABD de Türkiye..
    3. Kayınbiraderini öldürdü, sonra da..
    4. Rize'de dere yatağına bina inşa..
    5. Sosyal medya çılgınlığı... Kadın..
    6. Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu!..
    7. Bekçi yazılı ve mülakat sınav giriş..
    8. Fenerbahçe'den flaş transfer girişimi!..
    9. Enkazdan ilk fotoğraflar! Ölüm 2 bin..
    10. Polis Özel Harekat'tan Eski Ordu..
    11. Bu sisteme geçilmese benzin ve motorin..
    12. Şehit kızından yürek dağlayan paylaşım
    13. ''Dişe diş, kana kan intikam'' diyen..
    14. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    15. Meyve kasalarından 'sahil kütüphane'
    16. KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı..
    17. 50 liraya alıyor, 5 bin liraya..
    18. Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama
    19. ABD Dışişleri'nden Venezuela açıklaması!
    20. Dünya savaş tarihinin kara lekesi..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı
    ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?
    Akit soruyor: Kızlı erkekli evler hakkında ne düşünüyorsunuz?