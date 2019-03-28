0553 313 94 23

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel PAÜ’de anıldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel PAÜ’de anıldı

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46. yılında şiirleri, türküleri ve yaşam öyküsü ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Engelsiz Yarınlar Topluluğu ve Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi tarafından anıldı.


Âşık Veysel’e ait şiir ve türkülerin seslendirildiği anma etkinliğine Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Hayati Murat Akgül, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi Başkanı Av. Reşat Göcen, PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu Danışmanı ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan, PAÜ Engelsiz Yarınlar Topluluğu Başkanı İskender Miran, Denizli Sanat Topluluğu Başkanı Aydın Uçar,Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte çok sayıda Âşık Veysel dostu katıldı.



Aşık Veysel’in eserleri büyük ilgi gördü


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğin sunumunu, Altı Nokta Körler Derneği üyelerinden Pınar Göcen ve PAÜ öğrencisi Osman Çakır gerçekleştirdi. Duyma engelli izleyenlerin de unutulmadığı etkinlikte işaret dili çevirisini ise PAÜ öğrencisi Cemre Selçuk yaptı.


Yoğun ilgi gören etkinlikte Âşık Veysel’in Dostlar Beni Hatırlasın gibi dillere destan olmuş türkülerinden ve şiirlerinden seçme eserleri Altınokta Körler Derneğinden ve PAÜ’lü öğrencilerden Ezgi Yalçın,Salih Erkan, Tuncay Sakman, Muzaffer Eskin, Azmi Ermiş, Tuğçe Ustacı, Baran Yüksekkaya, Menekşe Honluk, Havva İlal seslendirdi.


Programın sonunda, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen teşekkür belgesi takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te coşkulu karşılama
    1. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    2. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    3. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    4. Görme engelliler için kitap okudular
    5. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    6. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    7. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    8. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    9. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    10. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    11. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    12. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    13. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    14. Çocuklara Büyükşehir koruması
    15. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    16. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    17. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    18. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    19. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    20. Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu..
    21. Yerli otomobilin modeli nasıl olacak |..
    22. Avustralya'da "24. Uluslararası Çiçek..
    23. Fenerbahçe Eskişehirspor maçı ne zaman..
    24. Eskişehir'deki arkadaş cinayeti..
    25. Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten..
    26. PKK'lı teröristlere ait sığınaklar..
    27. Şahinbey'in ölümünün 99. yılı
    28. Altın fiyatları
    29. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün..
    30. TUS tercihleri ne zaman başlayacak? |..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi