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Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46’inci yıl dönümünde, Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:10
Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46’inci yıl dönümünde, Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.


Dünyaya 78 yaşında veda eden Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölümünün 46’inci yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törende Aşık Veysel için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Anma programına CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye BaşkanıAhmet Turgay Oğuz , Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu ve sevenleri katıldı.


Torunu Gündüz Şatıroğlu burada yaptığı konuşmada, “Tam 46 yıldır toplumun her kesiminden, farklı görüşlerde mensup dostlarla Aşık Veysel’i burada anıyoruz. Dünyanın her yanından her yıl insanlar bozkırın bu dağ köyüne neden geliyorlar? Çünkü Aşık Veysel’in her sözünde kendilerinden bir şey buluyorlar. Çünkü kendilerini buluyorlar Aşık Veysel’de” dedi.


Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya ise Veysel’e dost olanın onun dost olduğu değerlere de dost alması gerektiğini söyleyerek, “Aşık Veysel’i burada vefatının 46. Yılında anarken onu anarken anlıyor olmayı da umut ediyorum. ‘Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın’ diyor. Aşık Veysel bu hayatın geçici olduğunu ve ebedi aleme gideceğini elbette ki biliyordu ve oda göre bir yaşam düzeni oldu. Hayata böyle baktı, insana böyle baktı, toprağa böyle baktı. ‘Adım kalır’ dedi. Anını kalacağının da farkındaydı. O bize gönül gözü ile gördüğü gerçekleri söyledi. ‘Dostlar beni hatırlasın’ diyor. Ben inanıyorum ki bu dost; insana dost, doğaya dost, mahlukata dost, bitkiye ve toprağa dost insanlardır” şeklinde konuştu.


Veysel’in mezarı başındaki anmaya Kore’den gelen sevenlerinin bulunması da dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:10
  1. doğa

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