0553 313 94 23

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic.

11 Haziran 2019 Salı 14:44
Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstilden başka katılan olmadı.


Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi’nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü. Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil’den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL’ye satın aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta kaza: 1 yaralı
    1. Bayburt’ta kaza: 1 yaralı
    2. Ağabeyini silahla yaralayan şahıs..
    3. Kadıköy’de karısını canice..
    4. Gömeç’te polis kuş uçurmuyor
    5. Çarlık Rusyası’nın boğazlara yönelik..
    6. PUBG oyununun aylık geliri dudak..
    7. Burak Yılmaz’a İtalya’dan sürpriz talip!
    8. Yeşilyurt’da Haziran Ayı Meclisi..
    9. KKTC Bakanı Özersay: “Güney Kıbrıs Rum..
    10. Feribot seferlerinde yaz değişikliği
    11. Etkisiz hale getirilen gri listede..
    12. Karaköprü Belediyespor’da altyapı..
    13. Amed Sportif Faaliyetler’in..
    14. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    15. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    16. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    17. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    18. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    19. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    20. Mezar taşının üzerinde telefon..
    21. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    22. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    23. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    24. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    25. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    26. CHP'li belediye halka isyan ettirdi!..
    27. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    28. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    29. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    30. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!