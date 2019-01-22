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Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu!

Ünlü giyim devi Collezione konkordato talep etti. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

22 Ocak 2019 Salı 16:41
Ünlü giyim devi de konkordato başvurusunda bulundu!

Türkiye'nin önde gelen giyim devi Collezione konkordato istedi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin yolunu tutan şirket konkordato başvurusunda bulundu.

3 aylık geçici mühlet 

Şirket, Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulundu. Sözcü'deki habere göre Akyiğit Mağazacılık A.Ş'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme SMM Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal'ı geçici komiser heyeti olarak atadı.

120 mağazası bulunuyor

Türkiye'nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile çıktı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:41
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