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Ekonomi Türkiye'nin ünlü gıda firması enerji maliyetlerini sıfırlıyor: Kritik yeni adım kararını duyurdu! Türkiye'ye açıkladı!
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü gıda firması enerji maliyetlerini sıfırlıyor: Kritik yeni adım kararını duyurdu! Türkiye'ye açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 23:35:00 - 2024-08-26 23:59:13
Türkiye'nin ünlü gıda firması enerji maliyetlerini sıfırlıyor: Kritik yeni adım kararını duyurdu! Türkiye'ye açıkladı!

Kervan Gıda (KRVGD), sektöründe kritik bir projeyi ve ilgili kararını Türkiye'ye duyurdu! Kervan Gıda resmen enerji maliyetlerini sıfırlıyor!

Kervan Gıda (KRVGD), 1 Eylül 2023 tarihli “Enerji Maliyetlerini Sıfırlama Projesi” başlıklı duyurusunda Manisa’nın Demirci İlçesi, Sevinçler Köyü mevkiinde 325.000 m²arazi üzerinde 25 MW kapasiteli güneş enerji santrali yatırımına başlamıştı.

31 Mayıs 2024 tarihinde santralin kurulu gücünün yarısını oluşturan 12,5 MW gücündeki kısmın devreye alınması sonrasında bugün itibariyle diğer 12,5 MW’lik kısımda devreye alındı.

Toplamda 20,7 milyon dolarlık yatırım harcaması gerektiren bu projenin yıllık olarak Kervan Gıda’ya sağlayacağı maliyet avantajı ise 150 milyon TL civarında bulunuyor.

Şirket, bu yatırım ile beraber kendi tükettiği elektriğin tamamını üretebilme kapasitesine sahip konumda yer alıyor.
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