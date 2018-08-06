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Ünlü gemiden rest: Mülteci kurtarmak için artık onay beklemeyeceğiz

Akdeniz sularında faaliyet gösteren Aquarius gemisi, bundan sonra mülteci kurtarma çalışmaları için sahil güvenliklerden onay almayı beklemeyeceklerini açıkladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:37
Ünlü gemiden rest: Mülteci kurtarmak için artık onay beklemeyeceğiz
 

Akdeniz sularından Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen mültecileri kurtarmak için çalışan Aquarius gemisi arama kurtarma politikasını değiştirdiğini açıkladı.

Euronews’un haberine göre geminin arama kurtarma yetkilisi Nick Romaniuk, bundan sonra yürütecekleri kurtarma faaliyetlerinde sahil güvenliklerinden emir beklemeyeceklerini ve kurtardıkları mültecileri Libya’ya iade etmeyeceklerini bildirdi. Romaniuk: “Bulunduğumuz alanda sıkıntı içinde bir gemi olduğunu gördüğümüzde insanların ölme ihtimalinin yüksek olduğu durumu dikkate alarak onları uluslararası deniz hukuku uyarınca derhal kurtaracağız” dedi.

Romaniuk ayrıca acil kurtarılmayı bekleyen insanların olduğu bir yerde koordinasyon merkezlerinin hemen müdahale edilmemesi ve belirli hususların açıklığa kavuşturulması için beklenilmesi yönündeki telkinlerinin işlerini güçleştirdiğine dikkat çekti.

Geminin Libya’nın karasuları dışında kalan ve Libya kıyısından 25-30 mil uzağında da devriye gezeceği bildirildi.

2018 yılında yaklaşık 3 bin mülteciyi kurtaran 77 metrelik Aquarius, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Fransız-Alman yardım vakfı SOS Méditerranée yönetiminde Akdeniz sularında faaliyet gösteriyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:37
  1. mülteci
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