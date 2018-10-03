0553 313 94 23

Ünlü gazeteden Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini öne sürdü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 00:59
Ünlü gazeteden Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ileri sürdü.

NYT, yayımladığı araştırma ile Başkan Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini savundu. Araştırma kapsamında Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturaları da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi inceledi. İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü.

550 milyon dolar vergiden yalnızca 52,2 milyon doları ödendi

Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi. Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtti. NYT, Donald Trump'ın babasının babasından kalan gayrimenkulleri değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini iddia etti. ABD Vergi Dairesi'nin ise söz konusu stratejilere çok az tepki verdiği belirtildi.

Aile mirasından bebekliğinden bu yana 413 milyon dolar pay almış

Başkan Trump'ın bebekliğinden bu yana aile mirasından 413 milyon dolar değerinde pay aldığı belirtildi ancak Trump, başkanlık kampanyası süresince kendi şirketini kendi kurduğunu ve ailesinden çok az para aldığını ileri sürmüştü.

Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J. Harder gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek, "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır." savunmasında bulundu. Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 00:59
  1. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü gazeteden Trump'a 'vergi kaçakçılığı' suçlaması
    1. Ünlü gazeteden Trump'a 'vergi..
    2. Konya'da otomobilin çarptığı bisiklet..
    3. Devlet Tiyatrolarında bir ilk! Perde..
    4. ABD'den cumhurbaşkanı seçilen Salih'e..
    5. Irak'ta hükümeti kurma görevi Şiilerin..
    6. Salvini'den Junker'e çok sert tepki:..
    7. "Galatasaray'ı Aboubakar için yeneceğiz"
    8. Türkiye'de ilk ve tek! Lise..
    9. Ege'de ihracat rekoru
    10. İsrail güçleri Gazze sınırında 7..
    11. Pentagon'da büyük panik! "Ulaşsaydı,..
    12. Aracını vatandaşların üzerine süren..
    13. Porto - Galatasaray maçının kanalı..
    14. Fatih Terim: Porto'yu yenemiyorsak...
    15. İran'a 250 bin dolar yatırım yapana..
    16. Trabzonspor basketbol liginden çekilme..
    17. Putin'den 5 milyar dolarlık S-400..
    18. Sabun lekelerinden kurtulmak için bu..
    19. Kara turp suyu ile balı..
    20. Mısır püskülünün faydaları nelerdir?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı