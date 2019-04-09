Ünlü gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Gazeteci Aykut Işıklar, 3 Nisan Çarşamba günü gece 01.00 sıralarında göğüs ağrısı sebebiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 70 yaşındaki Işıklar’a burada akut koroner sendromu tanısı konarak tedaviye başlandı. Işıklar, 9 Nisan Salı günü kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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