Serdar Turgut: ABD’li yatırımcı Türkiye’ye akmaya hazır, ama...

yeniakit.com.tr HaberTürk yazarı Serdar Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD’ye gitti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmaları takip eden Turgut, yatırımcılar toplantısında da hazır bulundu. Turgut, burada yatırımcıların Türkiye’ye bakış açılarını gözlemledi, izlenimlerini bugünkü köşesine taşıdı.

Turgut’un bugünkü yazısının ilgili gölümleri şu şekilde:

Washington ve New york’ta sürekli duymakta olduğum konuyu dün akşam görkemli Gotham Hall binasında yapılan yatırmcılar toplantısında bizzat görmek, konuşmak şansına da kavuştum

Yabancı yatırmcılar aslında Türkiye’ye güveniyor ve şu anın ülkeye yatırım yapmak için uygun zaman olduğunu da düşünüyorlar.

Türkiye’debulunmakiçinarzuları da var. Ancak özellikle Türkiye ile ABD arasındaki siyasi gerginlik onları ürkütüyor bu yüzden biraz beklemeyi tercih ediyorlar. Bu gerginlik konuları biraz azalmaya başladığında Türkiye’ye bir yatırmcı akımı olması ihtimali büyük. Bu yatırmcılar toplantısında da, dün gece, son derece net gözüküyordu.

Yemekli toplantıda yabancı yatırımcı şirket temsilcileri ile yaptığım konuşmalarda da bu gözlemimi doğrulayan sözler duydum.

(...) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Türkiye, Amerikan tarafına şu anda şöyle yaklaşım oluşturuyor:

“Bize göre tek bir ABD yok, birçok mecrası var ABD’nin. Mevcut yönetimle görüş ayrılıklarımız olabilir. Ağır eleştirdiğimiz yaklaşımları da vardır. Ancak devamlılığı olan ABD’nin genel anlamda stratejik ortaklığımızın kıymetini bilmediğini ve bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aktüele takılan, geleceği düşünmeyen mevcut ABD yöntiminin anlayışını ciddi bir hata olarak görüyoruz. Bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz.”

ABD iş dünyası aslında Türkiye’ye güveniyor.

Türkiye’nin bu yaklaşımına ABD iş dünyasının da destek verdiğini biliyorum. Yatırımcı ‘hatadan dönüldüğünü gördüğü anda’ Türkiye’ye akmaya hazır durumda.

Bilgelik ve ticaretin uyumlu birliktekliğini simgeleyen mimarisi ile toplantının yapıldığı Gotham Hall’deki daveti örgütleyen Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmt Ali Yalçındağ, bana bu tespitleri kendisinin uzun süredir yapmış olduğunu ve devletin en üst yerlerine bunu anlattığını; sorunlarda biraz yumuşama olduğu takdirde çok güzel sonuçlar alınacağına inandığını söyledi. Yoğun görüşmekte olduğu Amerikan şirketlerinden de aldığı sinyaller böyleymiş.

(...) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın söyledikleri de salonda büyük dikkatle dinlendi, bazı şirket temsilclerinin dikkatle not aldıklarını da gördüm. Gecinin son konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Ağzından çıkan her kelimeye ne kadar önem verildiği salondaki insanların suratlarından belliydi.

Özetle yakın geleceğe yönelik potansiyeli büyük olan bir önemli toplantı başarıyla yapılmış oldu. (...)