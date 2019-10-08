Daniel Alves'e maç sırasında arılar saldırdı Brezilya Serie A'da oynanan Sao Paulo-Fortaleza maçında Daniel Alves'e arılar saldırdı. Yaşanan olayın ardından müsabaka uzun bir süre durdu.

Brezilya Serie A'da Sao Paulo forması giyen Dani Alves, ligin 23. haftasında önceki akşam Fortaleza'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada arıların saldırısına uğradı. Brezilya Ligi'nin 23. haftasında Sao Paulo, sahasında Fortaleza'yı ağırladı. Karşılaşmanın henüz 25. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi ekip adına korner kullanmaya giden Dani Alves, bir anda acılar içinde boynunu tutmaya başladı. Korner diğerinin oradan hemen ayrılan Alves'in yanına giden diğer futbolcular, tecrübeli oyuncunun boynunu kontrol etti. Brezilyalı futbolcunun arı tarafından sokulduğunu anlayan oyuncular korner diğerinin etrafını kontrol ettiklerinde ilginç bir sahneyle karşılaştı. Müsabaka 5 dakika durdu Köşe direğinin sarı kısmında arı sürüsü görüldü. Fortelaza'nın defans oyuncusu Jackson de Souza, formasını yüzüne sararak korner direğini sahadan çıkardı. Yaşanan olaylar dolayısıyla oyun 5 dakika duraklatıldı. Sonrası kaldığı yerden devam etti.

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